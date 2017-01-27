Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, altıncı gün müsabakalarıyla devam etti.



90. Yıl Spor Salonu'ndaki şampiyonanın altıncı gününde 45-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve artı 91 kiloda toplam 24 müsabaka yapıldı.



Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, yarın yapılacak maçlarla sona erecek.