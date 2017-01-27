Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, altıncı gün müsabakalarıyla devam etti.
90. Yıl Spor Salonu'ndaki şampiyonanın altıncı gününde 45-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve artı 91 kiloda toplam 24 müsabaka yapıldı.
Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, yarın yapılacak maçlarla sona erecek.
Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası
Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, altıncı gün müsabakalarıyla devam etti.
Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, altıncı gün müsabakalarıyla devam etti.