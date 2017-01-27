Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, altıncı gün müsabakalarıyla devam etti.

Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, altıncı gün müsabakalarıyla devam etti.

90. Yıl Spor Salonu'ndaki şampiyonanın altıncı gününde 45-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve artı 91 kiloda toplam 24 müsabaka yapıldı.

Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, yarın yapılacak maçlarla sona erecek.

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