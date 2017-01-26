Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın beşinci gününde, çeyrek final müsabakaları yapıldı.
90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, çeyrek final mücadelelerine yarın da devam edilecek.
Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası
Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın beşinci gününde, çeyrek final müsabakaları yapıldı.
Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın beşinci gününde, çeyrek final müsabakaları yapıldı.
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