Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nın beşinci gününde, çeyrek final müsabakaları yapıldı.



90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, çeyrek final mücadelelerine yarın da devam edilecek.



Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.