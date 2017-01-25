Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, dördüncü gün müsabakalarıyla devam etti.



90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde 45-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve artı 91 kiloda toplam 40 maç yapıldı.



Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.