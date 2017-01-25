Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, dördüncü gün müsabakalarıyla devam etti.
90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde 45-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve artı 91 kiloda toplam 40 maç yapıldı.
Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası
Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, dördüncü gün müsabakalarıyla devam etti.
Yalova'da düzenlenen Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, dördüncü gün müsabakalarıyla devam etti.
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