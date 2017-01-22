Türkiye Boks Federasyonu'nun 2017 faaliyet programında yer alan Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası başladı.



22-28 Ocak 2017 tarihleri arasında 90. Yıl Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı turnuvada Türkiye'nin dört bir noktasından gelen 725 sporcu 46-49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg ve +91 kg sıkletlerinde madalya için ringe çıkacak. Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan teknik toplantının ardından 90. Yıl Spor Salonu'ndaki açılış seremonisinde Türk bayrağını Rusya'da düzenlenen Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Tuğrulhan Erdemir taşıdı.



Turnuvanın ilk gününde 73 karşılaşma yapılırken, müsabakaların her biri 3'er dakikadan olmak üzere 3 raunt üzerinden yapılıyor.



Organizasyonun açılışında konuşan Yalova Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yardımcısı ve Boks İl Temsilcisi Dinçer İlhan, "Yalova'da böyle bir büyük organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Türkiye Boks Federasyonu'na teşekkür ediyor turnuva boyunca mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.



"Geleceğin Olimpiyat şampiyonu Yalova'dan çıkabilir"



Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, "Sizlerin huzurunda Yalova olarak bundan sonraki tüm büyük organizasyonlara da talip olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Boks branşı ülkemizin Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında önemli başarılar kazandığı bir branş. Her ne kadar son iki olimpiyatta madalya kazanamasak da ben 2020 yılında mutlaka bir madalya kazanacağımıza inanıyorum. Buradaki genç kardeşlerimize ve antrenörlerimize de bir kez daha hatırlatmak istiyorum; geleceğin olimpiyat şampiyonu Yalova'dan, sizlerin arasından çıkabilir. Hepinize heyecan dolu bir müsabaka dönemi diliyorum" dedi. - YALOVA