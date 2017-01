Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Günal Genç, özellikle son dönemde yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'nin dört bir yanında kızak yarışlarına olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.



As Başkan Günal Genç, beraberinde Kastamonu Atlı Spor Kulübü As Başkanı Bünyamin Berberoğlu ve Kastamonu Atlı Spor Kulübü Başkan Vekili Turgay Maliki ile birlikte Kastamonu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.



Ziyarette bir değerlendirmede bulunan As Başkan Günal Genç, Ilgaz Dağları ve Küre Belören'de gerçekleştirilen kızak yarışmalarına Kastamonu basınının verdiği katkıya teşekkür etti. Kastamonu'yu kızak yarışmaları adı altında tüm Türkiye'ye tanıtmayı sürdürdüklerini belirten Genç, "Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanlığı yapıyorum ama bir noktadan da Kastamonuluyum. Kastamonu'yu daha çok tanıtmamız lazım... Kastamonu'nun tarihini, güzelliklerini dile getirmemiz lazım, bunu Türkiye'nin her tarafına yaymak lazım. Bugüne kadar ki bütün uğraşım bunun için olmuştur" dedi.



Hafta sonu Bursa Uludağ'da gerçekleştirilecek program hakkında da bilgi veren Günal Genç, "Bu hafta sonu da Bursa'da Kastamonu'nun sesini duyurmaya, Kastamonu'nun güzelliklerini anlatmaya çalışacağız. Kastamonu'nun 600 yıllık bir geçmişi olan bu tarihi, atalarımızdan bize miras kalan tarihimizi nesilden nesile aktarmaya çalışıyoruz. Tabii şu an da aşağı yukarı 7-8 ilimizde şube açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Dün Balıkesir'den arkadaşlarım aradılar; bizim haberimiz olmadığı için katılamadık, biz de katılmak istiyoruz dediler. Bir başka ilden arıyorlar; yine katılmak istediklerini ifade ediyorlar, bu bize mutluluk veriyor tabii. Bursa'ya katılmak istiyorlar ama Bursa kontenjanı dolduğu için başka illerde yapılan yarışlara katılmalarını sağlayacağız. Türkiye'de bu etkinliğe karşı bir hareketlenme var. Gerek yerel gerekse genel basın gerekse görsel basında ki görsellik bizim tanıtımımızı sağlıyor ve aynı zamanda bizim de Türkiye Geleneksel Spor Dalları olan, geçmişi geleceğe taşıyan bir spor dalımızı tanıtıyoruz bu vesile ile. Kastamonu'nun bir evladı olarak bundan da büyük mutluluk duyuyorum, kendi ilimin geçmişinin tanıtımını yapıyor olmaktan. Zaten bütün olayımız bunu tüm Türkiye'ye yaymak, tanıtmak" diye konuştu. - KASTAMONU