Türkiye Gelecek Dört Yıl Boyunca Yaklaşık Yüzde 3 Büyüyecek"

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk ekonomisinin önümüzdeki dört yıl boyunca yaklaşık yüzde 3 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.



Kredi derecelendirme kuruluşunda yapılan açıklamada, "Ba1" notu ve "negatif" görünümle değerlendirilen Türkiye ile "Ba1" notu "durağan" görünüm ile değerlendirilen Rusya'nın ekonomisine ilişkin beklentilere yer verildi.



Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Kristin Lindow, her iki ülkenin de büyüme performanslarına ve yatırım ortamlarına ilişkin benzer zorluklarla karşılaştığını belirtirken, "Türkiye'nin daha büyük bir ekonomik büyüme potansiyeli mevcut. Fakat Rusya ekonomisi daha büyük ve varlıklı." değerlendirmesinde bulundu.



Lindow, "Türkiye'de önümüzdeki dört yıl boyunca reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin yaklaşık yüzde 3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu Rusya için yüzde 1,5 olan beklentimizin iki katı. Bu büyüme Türkiye'nin olumlu demografisi tarafından destekleniyor." değerlendirmesini yaptı.



Açıklamada, her iki ülkenin de önümüzdeki dönemde hedeflenen yapısal reformları gerçekleştirmemesi halinde, potansiyel büyümenin baskılanabileceği belirtildi.



Açıklamada ayrıca "Türkiye daha yüksek kurumsal kapasiteye sahip. Her iki ülkenin de mali tablosu kredi gücü konumunda. Fakat Rusya'nın mali ölçütleri daha güçlü. Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Doğu Ukrayna'daki müdahil durumunun yarattığı gerilim uluslararası yaptırımlara neden oldu. Türkiye için ise riskler, yüksek dış finansman gereksiniminin rezervler ve kur üzerinde baskı yaratmasından kaynaklanıyor." ifadelerine yer verildi.