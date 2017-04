Türkiye, Geleceği Yazacak Kadınları Arıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Turkcell, bu gelişmeleri yakından takip eden ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik "Geleceği Yazan Kadınlar" projesini hayata geçiriyor. Projede lise ve üniversite mezunu ya da üniversitede okuyan 18 yaş üzeri kadınlar hedefleniyor.



Kadınların yazılım çağında bu alana katılmaları ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Kadınlar, tüm Türkiye çapında online ve 15 ilde de yüz yüze sürdürülecek eğitimler sonrasında Turkcell'in teknik danışmanlığında projeler üretecek. Kazanan proje, ticarileşme aşamasında desteklenecek.



Proje için başvurular internet üzerinden alınıyor. Ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Denizli, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Antalya, Van, Adana, Eskişehir, Sivas, Aydın ve Samsun olmak üzere 15 ilde hafta sonu yüz yüze, hafta içi ise online olarak eğitimler verilecek.



Kadınlar daha sonra, Turkcell'in teknik danışmanlığında projeler üretecek. Katılımcılar önce eğitim aldıkları illerde projelerini sunacak ve her ilin birinci ekibi belirlenerek İstanbul'da düzenlenecek finale katılacak.



Kazanan proje ise ticarileşme aşamasında desteklenecek. Bunun yanı sıra büyük finalde kazananlar Silikon Vadisi'ne ziyaret hakkı kazanacak. Ayrıca kendi illerinde de teknoparklarda, eğer katılımcı öğrenciyse staj hakkı, değilse istihdam ya da kuluçka merkezinden faydalanma hakkı kazanacak.



Yarışmada beğeni toplayan iyi fikirler ise Turkcell Arıkovanı'nda fonlamaya açılacak ve kadınlar girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirme imkanına kavuşacak. "Geleceği Yazan Kadınlar" için başvuru tarihi 24 Nisan-15 Mayıs.