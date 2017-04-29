Türkiye, gayrimenkul danışmanlığında dünya birincisi oldu

Gayrimenkul danışmanlığının zirvesi Bodrum'da toplandı



MUĞLA - Coldwell Banker Türkiye, gayrimenkul danışmanlığında büyümede dünya birincisi oldu.

Dünyanın en köklü gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker'ın Türkiye ve Kıbrıs'taki franchiselarından 550 gayrimenkul danışmanının biraraya geldiği "Gayrimenkul Danışmanlığının Zirvesi" Genblue Türkiye 2017 Bodrum'da başladı.

Türkiye'de 24 ayrı şehirde, Kıbrıs'ta Girne ve Lefkoşa dahil 120 ofis ve 1500 gayrimenkul profesyoneli ile hizmet veren Coldwell Banker Türkiye'nin 550 gayrimenkul danışmanı Bodrum'da Genblue Türkiye 2017 toplantısına katıldı. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş öncülüğünde gerçekleştirilen Genblue Türkiye 2017 toplantısında markanın yıldızları ödüllendirilecek, Türkiye'deki en iyi gayrimenkul danışmanları gayrimenkul sektörü hakkında da fikir alışverişi yapacak.

Uzmanlarla birebir ilgilenen Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, 2017 yılında 200 ofis ve 2000 çalışana ulaşmak istediklerini bunun için de ülke genelinde sıkı bir çalışma dönemine daha gireceklerini açıkladı.

Coldwell Banker Türkiye dünya birincisi oldu

Dünyanın en köklü gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker'ın Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, Coldwell Banker'ın 6 kıtada olduğunu belirterek "Coldwell Banker'ın 6 kıtada 48 ülkede gayrimenkul danışmanlığı hizmeti var. Bu ülkeler arasından en hızlı büyüyen ülke Türkiye oldu. Son bir yılda 80 ofisten 120 ofise çıktık. 2014, 2015, 2016'da Coldwell Banker'ın faal olduğu ülkelerde dünyada en iyi büyüme rakamlarına ulaşan ülke Türkiye oldu. 2016 yılında ise başka bir başarımız daha oldu. 2016 yılında 700 tane gayrimenkul profesyonelimiz vardı. Şu anda bin 500 gayrimenkul danışmanımız var. Gayrimenkul danışmanı sayımızda yüzde yüz bir başarı elde ederek dünya 1'incisi olduk" ifadelerini kullandı.

Coldwell Banker Türkiye sistemini de anlatan Taş "Franchise verirken 3 ana bölgemiz var, büyükşehirler; İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir gibi yerler bunlar birinci bölge diye tabir ettiğimiz bölgeler. 2. bölgelerimiz var Balıkesir, Manisa, Trabzon gibi yerler. Bir de üçüncü bölgelerimiz var Erzurum, Kars gibi. Buna göre franchise bedelleri değişiyor. Franchise ofislerimizle 10 yıllık bir sözleşmemiz var" şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye ilkleri getiriyoruz"

Hedeflerini de anlatan Taş, "Türkiye 29 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip olan ülke. 2014 yılında 1 milyon civarında olan gayrimenkul satışı 2015'de 1 milyon 140'a çıktı. 2016'da ise 1 milyon 280'e çıktı. Her yıl büyüyen bir gayrimenkul pazaraının ve gayrimenkul danışmanlığı sektörünün içerisindeyiz. Coldwell Banker'da dünyanın ilk markası 111 yıllık bir marka. Dünyadaki gayrimenkul satışında liderliği elinde tutan bir marka. Amacımız Türkiye'de 3 yıl içinde ülkenin büyüklüğünü içine alır bir şekilde 300 ofise ve 3 bin gayrimenkul danışmanına ulaşmak. Özellikle ticari gayrimenkul olsun, proje olsun lüks konut satışları yapmak ve elit müşterilere hizmet vermek. Türkiye'de yaptığı alt yapı teknolojileriyle ve öncülükleriyle sektörü inovasyona sürükleyen bir şirket Coldwell Banker. Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirdik. Bundan sonra da ilkleri hayata geçiren sektöre hareket getiren bir marka olarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bodrum ciddi anlamda büyüyor"

Bodrum'daki gayrimenkul konularına da değinen Taş "Bodrum Türkiye'nin bir anlamda hem Türklerin hem Türkiye'de yaşamak isteyen yurtdışında ki elit kesimin en değerli markası. Herkes burada bir evi olmasını istiyor. Bodrum'da çok ciddi anlamda bir dönüşüm var. Önceden 10 veya 20 yıllık birçok bina varken şimdilerde ise lüks konut stokunun son 3- 4 yılda arttığı ve sirkülasyonunda çok hızlandığı, emlak değerlerinin 3-4 kat yükseldiği bir bölge. Bodrum'un bundan sonraki dönemde de Türkiye'nin yıldız markası olacağını öngörüyoruz. Bodrum'a bu anlamda da yatırım yapıyoruz. Şu anda Turgutreis mahallesinde bir ofisimiz daha faaliyete geçiyor. Bodrum'da zaten çok güçlüyüz. Bodrum'da 35'e yakın gayrimenkul danışmanımız var. Yaklaşık 600'e yakın bir müşteri portföyümüz var. Ben bu gelişmeler karşısında Bodrum'un büyüyeceğini düşünüyorum" dedi.

"Yabancı kitaplarda başarıyı aramayın"

Aynı zamanda kaleme aldığı "Çekilin Ben Doktor Değilim" isimli kitabının girişimcilere yol gösterdiğini de sözlerine ekleyen Taş "Hayatta önemli olan ilk 1 milyon doları kazanmak derler. Onu çok büyük bir emekle azimle ve tutku ile kazandıysanız ondan sonrası biraz daha kolaydır. Ben yazdığım kitapta 1 milyon doları nasıl kazandığımdan ziyade nasıl başarısız olduğumu ve o 1 milyon dolar kazanca giderken nelerden geçtiğimi anlatıyorum. Özellikle gençlerin ve girişimcilerin benim yaptığım hatalara düşmemesi için bu kitabı yazdım. Kitap çok etkili oldu ve tutuldu. 20 bine yakın satışı oldu. Başarısız olmanın sırları var. Eğer başarısız olmayı ve başarısız olmanın nedenlerini ortadan kaldırırsanız zaten başarılı oluyorsunuz. Ben kitabımda nelerden geçerek başarıya ulaştığımı anlattım. Başarı uzun bir yoldur gerçekten azim, kararlılık, ısrar ve emek varsa buraya ulaşabiliyorsun. Türkiye'de bizim için kötü olan bir şey var. Biz Amerikalıların yazdığı kitapları Türkçe'ye çevirip onlarla başarıyı aramaya çalışıyoruz. Ama öyle bir şey yok çünkü bizim insanımız ayrı, sokaklarımız, dilimiz, lehçemiz, bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğe bakış açımız ayrı. Bu ülkenin dili ile gençlerimize bir şeyler anlatmaya çalıştım. Karşılığını da aldığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Doktorluğu değil satış yapmayı sevdim"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "Bizim yetiştiğimiz kuşağın en büyük handikaplarından biri de bizler babamızın annemizin istediği şeyleri yapmaya çalışarak ve onlara mecbur bırakılarak büyüdük. Benim babamın doktorluk tek idealiymiş. Ondan dolayı GATA'ya girdim, tercih etmek zorunda kaldım. Daha sonrasında satışı gerçekten çok sevdim ve aşık oldum. Satış bir insanın ihtiyacını belirleyip onun kalbini elinize aldığınız zaman onun istediği şeyi ona sunduğunuz zaman başardığınız, müthiş bir keyif ve haz alarak yaptığınız bir iş" şeklinde konuştu.

Taş, "Genblue Türkiye bizim her yıl gayrimenkul uzmanlarımızla bir araya geldiğimiz etkinliğimiz. Şu anda bin 500 arkadaşımızın 550'si ile bugün Genblue'ya başladık. Genblue'daki amacımız özellikle başarılı, tecrübeli ve marka içerisinde ön plana çıkmış marka yıldızlarımızın, bu işe yeni başlayan arkadaşlarla bilgilerini, tecrübelerini gördüklerini paylaştıkları bir ortam oluşturmak. Özellikle bir yıl önce başarılı olan arkadaşlarımızı ödüllendiriyoruz. Şevval Sam ve Haluk Levent gibi yıldız sanatçılarla bir anlamda 1 yılın stresini attığımız ve eğlendiğimiz birbirimize kenetlendiğimiz bir organizasyon" dedi.

(EA-MK-Y)