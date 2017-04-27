PFDK, Galatasaray'a 1 Maç Seyircisiz Oynama Cezası Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar nedeniyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Sarı-Kırmızılı ekip, 30. haftadaki Kasımpaşa maçına taraftarından yoksun çıkacak.

Fenerbahçe'ye ise aynı maçta yaşananlardan ötürü toplamda 140 bin TL para cezası kesildi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

5 BLOKTAKİ TARAFTARIN KARTLARI ENGELLENDİ

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.04.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 106,107,108 GÜNEY KALE ARKASI 119,120 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."