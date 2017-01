Türkiye-Fransa Jetco 4. Dönem Toplantısı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin enerji alanında gelecek 10 yılda 200 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını belirterek, "Bunun 50-60 milyar doları yenilenebilir enerji alanında olacak. Türkiye bu alandaki yatırımları önemli şekilde destekleyecek." dedi.



Zeybekci, Fransa Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Bakanı Matthias Fekl'in katılımıyla Ceylan Intercontinental Otel'de düzenlenen Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 4. Dönem Toplantısında yaptığı konuşmada, komite içinde ulaştırma, tarım, orman, enerji, çevre, iklim ve şehirleşme gibi farklı çalışma grupları olduğunu söyledi.



Bu çalışma gruplarından çok önemli sonuçlar elde edeceklerini dile getiren Zeybekci, Fransa ile yapılan en son JETCO toplantısının 2012 yılının kasım ayında gerçekleştirildiğini hatırlattı.



Zeybekci, bugünkü kararlılıkla bundan sonra çok daha sık bir araya geldikleri ve sonuçları sürekli kontrol ettikleri bir mekanizmayı hayata geçireceklerini kaydederek, grupların çalışmaları sonrası hazırlanan raporları Fekl ile birlikte inceleyeceklerini aktardı.



Dünya genelinde çok büyük çalkantılar, ekonomik değişiklikler olduğunu, yeni kümelenmelerde farklı gelişmeler yaşandığını anlatan Zeybekci, 2016'da yaşanan İngiltere'nin AB'den çıkma kararı, ABD'deki başkanlık seçimleri gibi önemli gelişmelerden bahsetti.



Zeybekci, Türkiye'nin geçen yıl yaşadığı sıkıntılara, Suriye'de yaşanan savaşa, Irak'taki karışıklıklara, enerji ham madde fiyatlarının düşmesiyle bölge coğrafyasındaki ülkelerin genel satınalma gücünün gerilemesine, 15 Temmuz darbe girişimine, ülkedeki terör saldırılarına değindi.



Türkiye'nin ekonomik, hukuk, demokrasi gibi akla gelebilecek her alanda en zor testleri başarıyla geçtiğini belirten Zeybekci, "Bizim yaşadığımızı bugün gelişmiş ekonomilerdeki dostlarımız yaşasaydı belki yıllarca ekonomileri kendisine gelmezdi, bankacılık sistemi aylarca ayakta duramazdı, menkul kıymetler veya mal borsaları aylarca kendine gelemezdi. Türkiye bütün bu şokları başarıyla attı." diye konuştu.



"Doğrudan yatırımı artırmalıyız"



Bakan Zeybekci, Türkiye'nin 2008 krizinden sonra 28 çeyrekte yüzde 5,7 ortalamayla büyüyen bir ülke olduğunun vurgulayarak, "Türkiye, AB ile ekonomik anlamda çok başarılı bir entegrasyona doğru gidiyor. İhracatın yüzde 49,5'ini AB'ye yapıyor. İthalatın yüzde 41-42'sini AB'den yapıyor. Doğrudan yabancı sermaye girişinin yüzde 75'ini AB'den alıyor." ifadelerini kullandı.



Fransa'nın Türkiye'nin ticaret hacminde ciddi paya sahip olduğunu dile getiren Zeybekci, "Fransa, Türkiye'nin doğrudan yabancı sermaye girişindeki payında onuncu sırada. Tarihi ilişkilerimiz ve ekonomik büyüklüklerimize göre bunun çok daha gelişebileceğine inanıyorum." dedi.



Zeybekci, Türkiye'nin tüm olumsuzluklarına rağmen dünyanın en büyük köprülerini, havaalanlarını yapabildiğinin altını çizdi.



Türkiye'nin gelecek 10 yılda enerji üretimini 2 katına çıkarmak zorunda olduğunu söyleyen Zeybekci, "Bu, şu demek; Türkiye, önümüzdeki 10 yılda 200 milyar doların üzerinde enerji alanında yatırım yapacak. Bunun 50-60 milyar doları yenilenebilir enerji alanında olacak. Türkiye bu alandaki yatırımları önemli şekilde destekleyecek." diye konuştu.



Zeybekci, geçen yıl hayata geçirilen yatırım teşvik sisteminin dünyanın en iddialısı olduğunu kaydederek, bu konuda Fransız firmaları ile her türlü bilgiyi paylaşmaya hazır olduklarını bildirdi.



"20 milyar avroluk ticaret hedefine ulaşabiliriz"



Zeybekci, 2014 yılında Fransa Cumhurbaşkanı François Holland'ın Türkiye'yi ziyareti sırasında liderlerin iki ülke arasındaki ticaret hacmi için 20 milyar avroluk hedef koyduğunu belirterek, 2016 sonu itibarıyla 13 milyar avroluk bir performans gösterildiğini söyledi.



Bakan Zeybekci, "Önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde bu 20 milyar avroyu tamamlamamız gerektiğine inanıyorum. Biz bunu gerçekleştirebiliriz. Çünkü özel sektörümüze inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'deki Fransız yatırımlarının toplamının 6,8 milyar dolar seviyesinde olduğu bilgisini veren Zeybekci, Türkiye'de bin 430 tane Fransız şirketi olduğunu bildirdi.



Zeybekci, Türkiye'nin de Fransa'da 800 milyon dolarlık 53 farklı yatırımının bulunduğunu kaydederek, Türk müteahhitlerin ticaret hacminin artması için önemli fırsatlardan olduğunu aktardı.



Engellerin olmadığı ticaret ortamında her iki tarafın da kazanacağını ifade eden Zeybekci, şu anda Türk taşımacılara tahsis edilen kotaların artırılması gerektiğini vurguladı.



Zeybekci, iki ülke arasında turizmi, sağlık turizmini çok önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, ortak turizm, sağlık turizmi projeleriyle şirketlerin ortak şekilde başarılar elde edebileceğini söyledi.



Fransa'ya Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür eden Zeybekci, Gümrük Birliği'nin güncellemesi konusuna değindi.



-"Fransız şirketler Türkiye'de 100 bin kişilik istihdam sağlıyor"



Fransa Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Bakanı Matthias Fekl, dördüncü dönem toplantısının karşılıklı iki hükümetin iradesini yansıttığına işaret ederek, toplantının zamanlamasının ve konumunun öneminden bahsetti.



Yılın başında Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarını anımsatan Fekl, şunları kaydetti:



"Fransa her zaman için Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdi ve bizler terör saldırılarının kurbanı olduk. Fransa'nın Türk halkı ile dayanışmasının tekrar altını çizmek istiyorum. Bu barbar saldırıların etkisinde kaldınız ve Fransa olarak yine, değerlerimize, insan haklarına, özgürlüklere ve özellikle de ifade ve basın özgürlüğüne önem veriyoruz. Bu zor ortama rağmen iki ülke arasındaki ortaklık önemli. Bu, küresel bir ortaklıktır. Fransız şirketleri Türk ortakları ile birçok alanda, stratejik alanlara yatırım yaptılar.



Bütün bu iş birlikleri iki ülkenin güçlenmesine katkı sağlamakta ve çok sayıda istihdam yaratmakta. Çünkü Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız şirketleri 100 bin istihdam yaratmakta. Bu zenginliği yaratarak iki tarafa da fayda sağlıyor. Fransa olarak Türk yatırımlarını kendi ülkemizde ağırlamak istiyoruz, özellikle istihdam yaratan sektörlerde. Fransa'da bu konularla ilgili reformlar gerçekleştiriliyor."



İki ülke arasında 14 milyar avroluk ticaret hacmi bulunduğunu dile getiren Matthias Fekl, bunun da Fransa'yı Türkiye'nin önemli aktörlerinden biri haline getirdiğini, aradaki hacmi 20 milyar avroya ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.



Özellikle altyapı alanında yoğun çalışmalar bulunduğunu bildiren Fekl, Türkiye'nin 2023 hedeflerine de değindi.



Fransa ve Türkiye arasındaki ticaret hedeflerini 2023 yılına yetiştirmek için çalıştıklarını anımsatan Fekl, "Türkiye-Fransa JETCO'su ile beraber şirketlerimiz de harekete geçerek, modern Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyorlar. Gıda sanayisinde, hızlı tren alanında ya da uzay alanında. JETCO toplantıları aynı zamanda ekonomik diyaloğu daha da dinamikleştirip, ivme kazandıracak. İki ülke arasında potansiyele tam olarak ulaşmadık, ilişkilerimizi geliştirmeli, yatırımlarımızın gelişmesini sağlamalıyız." diye konuştu.