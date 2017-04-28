Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Yeni Adı 'Selis Katılım' Olacak

Son dönemlerde ciddi bir yapılanma içerisinde olan Türkiye Finans Katılım Bankası'nın ismi de değişecek.



Çoğunluk hisselerinin Suudi Arabistan merkezli National Commercial Bank'ta (NCB) olduğu Türkiye Finans'ın başlarda NCBTürkiye Finans'a çevrilme gibi durumu vardı ancak şimdi tamamen farklı bir isim üzerinde duruluyor.



Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre; bankanın yeni adı Arapça'da düzgün, uyumlu ve akıcı anlamına gelen 'Selis Katılım' olacak. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarını geçtiğimiz yılın sonunda revize eden Türkiye Finans, önümüzdeki günlerde 'Selis Katılım' markası ve logosuyla tanıtıma çıkacak.