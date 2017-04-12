Türkiye Finans ile Oyak Yatırım Uzmanlıklarını Birleştiriyor

Türkiye Finans Katılım Bankası ile OYAK Yatırım, bir işbirliğine imza attı. İşbirliği, Türkiye Finans Katılım Bankası müşterilerine yatırım ürünlerine ve sermaye piyasalarına erişim imkanı sunacak.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, 10 Nisan itibarıyla müşteri emirlerini OYAK Yatırım aracılığıyla Borsa İstanbul'a ileten Türkiye Finans, yeni ürünlerle müşterilerinin yatırım yelpazesini genişletecek. Yepyeni ürünleri de beraberinde getirecek işbirliği anlaşmasıyla Türkiye Finans müşterilerinin ulaşabileceği katılım bankacılığı prensiplerine uygun yatırım enstrümanları ile fonların sayısı artacak.



Türkiye Finans Katılım Bankası müşterilerine yatırım ürünlerine ve sermaye piyasalarına erişim imkanı sunacak işbirliği, OYAK Yatırım'ın piyasa uzmanlığıyla, iki şirket arasında yeni ürünler geliştirme konusunda da sinerji sağlayacak.



Kira sertifikası, hisse senedi ve yatırım fonu alım/satım gibi işlemleri artık OYAK Yatırım üzerinden yapacak olan Türkiye Finans müşterileri, önümüzdeki dönemde TL cinsi serbest fonlara yapacakları yatırımları da bu altyapıyla gerçekleştirebilecek. Yapılan işbirliğiyle, yatırım ürünleri tarafında aktif ürün ve pazarlama stratejilerinin oluşturulmasına da katkı sağlanacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Wael Raies, Türkiye Finans'ın yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımının devam edeceğini belirterek, "Yenilikçi ve katılım bankacılığı ilkeleriyle uyumlu ürünler geliştirmek, tüm segmentlerde müşteri tabanımızı genişletmek ve Türkiye ekonomisi için değer üretmek temel hedefimiz." ifadelerini kullandı.



OYAK Yatırım'la yaptıkları yeni işbirliği ile Türkiye Finans müşterilerinin katılım bankacılığı prensiplerine uygun tüm hisse senedi ve fon emirlerini yeni altyapı üzerinden ileteceğini ifade eden Raies, önümüzdeki dönemde de sürekli yatırımlarla yeniledikleri teknolojik altyapıyla müşterilerin işlerini kolaylaştırmak, kaliteli ürün ve hizmetleriyle onlara destek olabilmek amacıyla çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.



OYAK Yatırım Genel Müdürü Emrah Silav ise tüm dünyada başarının sırrının müşterilere erişim ve erişilen müşterilere kaliteli hizmetin verilmesinden geçtiğini aktardı.



Türkiye Finans ile yaptıklarının da bu olduğunu dile getiren Silav, şunları kaydetti:



"Ciddi bir şube ağına sahip, dünya ölçeğinde kredibilitesi olan Türkiye Finans ile teknoloji ve hizmet konusunda Türkiye'nin en prestijli aracı kurumlarından olan OYAK Yatırım, güçlerini birleştirerek bir sinerji yaratıyor. Bu işbirliği ile Türkiye Finans müşterilerinin emir iletimlerini çok hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerinin yanı sıra bankanın kira sertifikası ihraçlarında da aracılık yapacak, aynı zamanda Türkiye Finans'la kurulması planlanan fon başta olmak üzere müşterilerin yatırım profillerine uygun değişik fonlara erişimini de sağlayacağız. Türkiye Finans, tüm yatırım işlemlerini OYAK Yatırım ile yapacağı için ihracın yapılması ve hesaplara aktarılması gibi süreçler de daha kısalacak."