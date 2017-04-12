Türkiye Finans ile Oyak Yatırım Uzmanlıklarını Birleştiriyor

Türkiye Finans ile OYAK Yatırım, önemli bir işbirliğine imza attı. 10 Nisan itibarıyla müşteri emirlerini OYAK Yatırım aracılığıyla Borsa İstanbul'a ileten Türkiye Finans, yeni ürünlerle müşterilerinin yatırım yelpazesini genişletecek



Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Türkiye Finans'ın katılım bankacılığı alanındaki uzmanlığı ile OYAK Yatırım'ın sermaye piyasalarındaki uzmanlığı birleşti. Önümüzdeki dönemde yepyeni ürünleri de beraberinde getirecek işbirliği anlaşmasıyla Türkiye Finans müşterilerinin ulaşabileceği katılım bankacılığı prensiplerine uygun yatırım enstrümanları ile fonların sayısı artacak. Türkiye Finans Katılım Bankası müşterilerine yatırım ürünlerine ve sermaye piyasalarına erişim imkanı sunacak işbirliği, OYAK Yatırım'ın piyasa uzmanlığıyla, iki şirket arasında yeni ürünler geliştirme konusunda da sinerji sağlayacak.



İşbirliğiyle ilgili konuşan Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Wael Raies, Türkiye Finans'ın yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımının devam edeceğini belirtti. Raies, "Yenilikçi ve katılım bankacılığı ilkeleriyle uyumlu ürünler geliştirmek, tüm segmentlerde müşteri tabanımızı genişletmek ve Türkiye ekonomisi için değer üretmek temel hedefimiz. OYAK Yatırım'la yaptığımız yeni işbirliği ile Türkiye Finans müşterileri, katılım bankacılığı prensiplerine uygun tüm hisse senedi ve fon emirlerini yeni altyapı üzerinden iletecek. Önümüzdeki dönemde de sürekli yatırımlarla yenilediğimiz teknolojik altyapımızla müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmak; kaliteli ürün ve hizmetlerimizde onlara destek olabilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



OYAK Yatırım Genel Müdürü Emrah Silav ise tüm dünyada başarının sırrının müşterilere erişim ve erişilen müşterilere kaliteli hizmetin verilmesinden geçtiğinin altını çizdi. Silav, "Bizim Türkiye Finans ile yaptığımız da bu. Ciddi bir şube ağına sahip, dünya ölçeğinde kredibilitesi olan Türkiye Finans ile teknoloji ve hizmet konusunda Türkiye'nin en prestijli aracı kurumlarından olan OYAK Yatırım, güçlerini birleştirerek bir sinerji yaratıyor. Türkiye Finans, tüm yatırım işlemlerini OYAK Yatırım ile yapacağı için ihracın yapılması ve hesaplara aktarılması gibi süreçler de daha kısalacak" diye konuştu. - İstanbul