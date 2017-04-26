Türkiye Finaline Davul Zurna ile Uğurlandılar

Hakkari'de il şampiyonu olan ve bölge finallerinde başarı gösteren Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi, Kocaeli ilinde yapılacak Türkiye finaline davul zurna ve halaylarla uğurlandı.



Cumartesi günü Kocaeli ilinde yapılacak olan ve onlarca okulun katılacağı Türkiye finali halk oyunları yarışmasına katılmak üzere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan halk oyunları ekibini uğurlama törenine öğretmen ve öğrenciler de katıldı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sıtkı Zerek, öğretmen ve öğrenciler Türkiye finaline katılacak olan halk oyunları ekibi ile kol kola girerek davul zurna eşliğinde halay çektiler.



Okul müdürü ve Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Hakkari İl Temsilcisi Sıtkı Zerek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye halk oyunları finaline katılmak üzere toplandıklarını söyledi. Zerek, "İl şampiyonu olan okulumuz bölge finallerinde de başarı göstererek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Biz Hakkari'den Kocaeli iline yolculuk yapacağız. İnşallah oradan da bir başarı elde edeceğiz. Önemli olan Hakkari kültürünün, Hakkari folklorunun temsili ve güzel bir şekilde sergilenmesidir. 30 kişilik kafile şeklinde olarak gidiyoruz. Bize katkılarını esirgemeyen sayın valimiz ve Hakkari Üniversitesine teşekkür ediyoruz. Şimdiden öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi.



Bazı öğrenciler ise Türkiye finaline katılmak üzere toplanan arkadaşlarına moral vermek amacıyla bir araya gelerek halay çektiklerini belirterek, okulu finallere kadar taşıyan okul müdürü ve halk oyunları eğitmenlerine teşekkür etiller.



Hakkari'den ayrılan halk oyunları ekibini taşıyan otobüsün önünde bekleyen bir öğrenci ise elindeki su kovası ile aracın arkasından su dökerek uğurladı. - HAKKARİ