Türkiye Finali İçin Şırnak Öğrenci Kafilesi Yola Çıktı

Türkiye Gençlik Vakfı Lise Koordinatörlüğü'nün düzenlediği 'Genç Türkiye Kongresi Çalıştayı'nda' dereceye giren öğrenci kafilesi, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Türkiye finaline katılmak üzere yola çıktı.



Şırnak il birincileri 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye finaline katılmak üzere 8 öğrenci ve 2 refakatçi öğretmen ile birlikte yola çıktı. Öğrenci kafilesini TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som ve TÜGVA Şırnak Lise Koordinatörü Sabri Yorga uğurladı. TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, "Daha önce Şırnak'ta iki oturum halinde düzenlediğimiz liseler arası münazara yarışmasında dereceye giren 8 öğrenci İstanbul'da 'Toplumsal Rollerimiz', 'Özgürlük mü Adalet mi?', 'Gündelik Hayatta Doğruluk', 'Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi', 'Popüler Kültür', 'Bilgi Kaynaklarımızın sorgulanması', 'Çevre ve Doğa Bilinci' ile 'Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele' başlıklı 8 ayrı temada Şırnak'ı temsil edeceklerdir. Gençlerin, toplum ve gençliğin sorunlarını doğrudan ele alacağı ve müzakere ederek kendi fikirleriyle bu sorunların çözümüne katkı sunacağı bir platformda bir araya gelecekler. Komisyonlara ayrılacak olan öğrenciler, belirlenmiş temalar üzerinden tartışmalara dahil olmak suretiyle, tartışma konularına dair fikir sahibi oldukları gibi müzakere kültürünü ve usullerini de bizzat uygulayarak öğrenmiş olacaklar" dedi. - ŞIRNAK