Türkiye, Faslı Milletvekilinin Cinayet Zanlısını Teslim Etti

Türkiye'nin, Fas resmi makamlarının isteği üzerine, gözaltına aldığı milletvekili Abdullatif Mirdas'ın katil zanlısını, Fas emniyet güçlerine teslim ettiği bildirildi.



Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Fas Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'ye kaçtığı belirlenen milletvekili Mirdas'ın katil zanlılarından birinin Türk emniyet güçleri tarafından İstanbul'da yakalandığı ve zanlının tarifeli uçakla İstanbul'dan Kazablanka'ya getirilerek, emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi.



Mart ayı başında Kazablanka'da evinin önünde gece geç saatlerde silahlı saldırı sonucu hayatına kaybeden Mirdas'ın katil zanlılarının bir bölümü kısa sürede yakalanmıştı.



Firarda olan katil zanlılarından birinin Türkiye'ye kaçtığının belirlenmesi üzerine, Fas resmi makamları Türkiye'den cinayet zanlısını talep etmişti.