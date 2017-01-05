Türkiye Fair Play Ödülleri İçin Başvurular Başladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) verdiği 2016 Türkiye Fair Play Ödülleri için başvurular başladı.



TMOK'un internet sitesindeki açıklamaya göre, adaylar "Sportif Davranış", "Sportif Kariyer" ve "Sportif Tanıtım" dallarındaki fair play ödülü için başvuru yapabilecek.



Başvurular 28 Şubat'ta sona erecek.



Türkiye Fair Play Ödülü'nü kazananlar arasından birçok isim, sergiledikleri davranışlar, yaptıkları çalışmalar ve verdikleri hizmetlerle Dünya Fair Play Konseyi ve Avrupa Fair Play Birliği tarafından da 1983 yılından bu yana dünya ve Avrupa ödülleriyle onurlandırıldı.