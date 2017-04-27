Türkiye Etik Ödülleri Etika" Sahiplerini Buldu

Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından düzenlenen ve etik değerlere önem veren şirketlerin gençler adına ödüllendirildiği ETİKA 2016 Türkiye Etik Ödülleri'nin sahipleri açıklandı.



Başvuran ve 6 kategoride hazırlanan 80 soruyu yanıtlayan şirketler arasında, uluslararası etik standartlara göre yapılması gereken etik uygulamaların yüzde yetmişinden fazlasını yerine getiren 22 şirket ETİKA 2016 Türkiye Etik Ödülü'ne layık görüldü.



Etik Değerler Merkezi Kurucu Onursal Genel Başkan'ı Bülent Şenver, "Gençlerimiz etik değerlere önem veren, iş ahlakına uygun davranan ve sorumlu uygulamalar yapan şirketlerde çalışmak istiyor" dedi.



Bu yıl beşincisi düzenlenen ETİKA 2016 Türkiye Etik Ödül Töreni, ödül alan 22 şirketin yöneticilerinin ve Etik Liderler Akademisi'nden (ELA) mezun olan gençlerin de katılımıyla Özyeğin Üniversitesi'nde yapıldı. Kazanan şirketlere ödüllerini ELA'lı gençler verdi.



Türkiye'de etik anlayışı bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Etik Değerleri Merkezi Derneği (EDMER), yaptığı çalışmalarla geleceğin yöneticileri gençlerin iş ahlakı konusunda duyarlı davranmalarını hedefliyor. (Fotoğraflı) - İstanbul