Türkiye Enduro Yarışları Bodrum'dan Start Aldı

Türkiye Enduro Şampiyonası 1. Ayak Bodrum Yarışı, Bodrum Belediye Meydanı'nda verilen magazin startı ile başladı.



Bodrum Belediyesi'nin destekleri ve Bodrum Motosiklet Kulübü'nün ev sahipliğinde Mumcular Mahallesi Çamarası Mevkinde gerçekleştirilecek yarışların magazin startı bugün öğle saatlerinde verildi. Start öncesi Bodrum Belediye Meydanı'nda yerlerini alan sporcular kayıt işlemlerini ve son hazırlıkları yaptı.



Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Motosiklet Kulübü Başkanı Cevdet Erçik birlikte verdiği startın ardından sporcular Neyzen Tevfik Caddesi üzerinden turuna başladı. Bölgeden geçen yerli ve yabancı turistler de start anını ilgiyle izleyerek cep telefonları kameralarıyla o anları görüntüledi.



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise turizmin çeşitli dallarından birinin de spor turizmi olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:



"Spor turizmi Bodrumspor'la beraber ilçemizde büyümeye başladı. Özellikle motosikletçilerimizin Bodrum'a verdikleri katkıya teşekkür etmek istiyorum. Bodrum'a müthiş bir hava katıyor, müthiş bir katkı sağlıyor. Büyük bir tanıtımdır bu" dedi.



Bodrum Motosiklet Kulübü Başkanı Cevdet Erçik ise yarış ve parkur hakkında bilgiler verdi. 1. ayak yarışını Bodrum'da yapmaktan dolayı gurur duyduklarını da sözlerine ekleyen Erçik şu ifadeleri kullandı:



"Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın verdiği startla yarış başladı. Bugün sıralama turları yapılacak. Yarın Mumcular - Çamarası'nda saat 10. 00 ile 17.00 arası yarışmalar gerçekleştirilecek. 3 tane etabımız var, Enduro Test 1, Enduro Test 2 ve Extreme. 3 tur atılacak ve toplamda 117 kilometreye tekabül ediyor. Parkurumuzu yeni bir parkur, sporcularımızdan aldığımız tepkiler de çok güzel. Yarışların Mumcular - Çamarası bölgesine de katkısı olacak. Bu hafta sonu Türkiye'nin pek çok yerinde etkinlik olmasına rağmen yarışlarımıza katılım yine de yüksek oldu. Adana, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin ve sayamadığım birçok ilimizden 138 sporcu yarın mücadele edecek." - MUĞLA