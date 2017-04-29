Türkiye Enduro Şampiyonası Magazin Startı ile Başladı

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu tarafından Bodrum'da düzenlenen Türkiye Enduro Şampiyonası 1'inci ayak yarışları, Belediye Meydanı'nda bugün gerçekleşlen magazin startı ile başladı.



138 sporcunun katıldığı şampiyonanın startını Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve federasyon temsilcileri birlikte verdi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle izlediği magazin startının ardından sporcular, antrenman ve sıralama turları için yarış alanında ter döktü. 7 kategoride organize edilen yarışlarda 138 sporcu yarın 39 kilometrelik parkurda 3 tur üzerinden mücadele edecek.



Bodrum'un spor turizminde hızla gelişme kaydettiğini söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Bodrum'un Türkiye'deki özelliği turizm merkezi olmasıdır. Turizmin de çeşitli dalları var ve bunlardan biri de spor turizmidir. Burada motor sporları camiasına bu yıl verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten Bodrum'a müthiş bir hava katıyor, ekonomik katkı sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerle dünya Bodrum'un ismini duymaya devem edecek. Bu büyük bir tanıtımdır. Bu spora meraklı insanların Bodrum'a gelmesi bizim için bir şanstır" dedi.



- Bodrum