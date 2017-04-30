Türkiye Enduro Şampiyonası Birincilerine Ödülleri Verildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen Türkiye Enduro Şampiyonası tamamlanarak kazanan sporculara ödülleri verildi.



Bodrum'un Çamarası Mahallesi'nde Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Enduro Şampiyonası bugün tamamlandı.



Şampiyonada; E1 kategorisinde ve Türkiye Şampiyonası Genel Klasmanı'nda Sinan Memnun, E2 kategorisinde Rafet Karakuş, E3 kategorisinde Burak Özdemir, EB kategorisinde Yunus Mor, EC kategorisinde Şevki Shepkiev, EG kategorisinde Burak Uysal, EV kategorisinde Sinan Ordu ve EK kategorisinde Burcu Tugayoğlu birinci oldu. Ödül törenine katılan TMF temsilcileri ve organizasyon komitesi üyeleri, motosiklet şeklinde tasarlanmış ödülleri sahiplerine verdi.



- Muğla