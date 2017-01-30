Türkiye Ekonomisine Gurbetçi Eleştirisi!

Burak Altan isimli vatandaş, kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye ekonomisi ve vergiler üzerine güzel bir eleştiri yapmış. 5 yıl önce Almanya'ya yerleştiğini belirten vatandaş, oradaki standartlarla Türkiye'deki standartların karşılaştırmasını güzel bir dille yapıyor.



Devlet ve hükümetin yapması gerekenlerle, yaptıklarını bir bir karşılaştıran Altan, kendi tavrıyla bir anlamda neyin ne olduğunu ortaya koyuyor...