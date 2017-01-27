Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 22 Yaşında!

1995 yılında kurulan ve bugüne kadar 2 buçuk milyona yakın çocuğun eğitimine destek vererek onların gelişimine katkı sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Eskişehir'de TEGV'in Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlarından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen'in ev sahipliğinde gerçekleşen Yıllık Paylaşım Toplantısı'nda 22'inci yıldönümünü kutladı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 22 yıldır uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, ilköğretim çağındaki çocukların geleceğe donanımlı hazırlanmaları için yaşam becerilerini geliştirecek ve temel eğitimlerine destek verecek çağdaş eğitim olanakları sunuyor. Yüz binlerce çocuğu teknoloji, bilim, sanatla tanıştıran TEGV, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmakta.

Yirmi iki yıl içerisinde Eğitim Gönüllülerini destekleyen kurumsal ve bireysel bağışçıların, aktif çalışan gönüllülerin ve eğitim dostlarının; yani kısaca bütün harika insanların verdiği güçle TEGV, geleceğe güvenle bakıyor. Yıllar boyunca geliştirdiği eğitim deneyimini gelecek nesillere gururla aktarıyor.