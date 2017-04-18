Türkiye Eczacılar Birliği 2. Başkanı Ecz. Sinan Usta: "Sgk ile Teb Arasında Sözleşme Bir Kaç Hafta...

Türkiye Eczacılar Birliği 2. Başkanı Sinan Usta, Niğde'de eczacılarla bir araya geldi.



Türkiye Eczacılar Birliği 53. Bölge Niğde Eczacı Odasında yapılan Eczane sigortaları ve Eczacı kartları bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Eczacılar Birliği 2. Başkanı Ecz. Sinan Usta, SGK ile yapılacak imzalamada eczacıları protokolsüz ya da sözleşmesiz bırakacak bir süreç gelişmediğini bir kaç hafta içerisinde sona sözleşmenin yapılabileceğini söyledi.



Niğde'deki meslek taşlarının sorunlarını dinlemek için, bireysel emeklilik ve sigortalama ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmak için Niğde'ye geldiğini söyleyen Başkan Sinan Usta eczacılarla görüştü. Usta eczacıların sigorta çalışmaları ile ilgi bilgi verdi. Başkan Usta, "Türkiye Eczacıları Birliği olarak bir takım iştiraklere sahibiz. Bu iştiraklerimizin faaliyetleri ile ilgili Niğdeli meslektaşlarımızla bir araya gelip, Niğde'de bu iştiraklerimizle ilgili bilgiler vereceğiz. Türk Eczacılar Birliği olarak Niğde'de meslektaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Biz çalışmalarımızı Niğde Eczacılar Odasına gelerek buradaki meslek taşlarımıza anlatacağız ve ziyaretimizde yapmış olacağız. Bu yıl Türkiye Eczacıları Birliği olarak TEB artı sigorta vasıtasıyla tüm eczacılarımıza önce ferdi kaza sigortası yaptık. Yılbaşından sonra şubat ayında ise tüm eczanelerimizi ücretsiz olarak sigortaladık. Bunun haricinde sigortalarımız bireysel emeklilik ve sigortalama ile ilgilide bilgilendirme yapacağız." dedi.



SGK ile TEB arasında sözleşmenin bir kaç hafta içerisinde gerçekleşeceğini söyleyen Başkan Usta açıklamasına şu şekilde devam etti; "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), protokolü ile geçtiğimiz yıl 2+2 yıl diyerek sözleşme imzalamıştık. Bu yıl ise revizyon görüşmeleri var. Bu revizyon görüşmeleri içerisinde özellikle eczacılarımızın ve kamuoyunun dikkatle beklediği ayaktan tedavide kullanılan medikal malzemelerin protokolü eklenmesi var. Biz eczacılarımızın koşullarında ve daha rahat işlemleri yürütebilecek protokol hazırlamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ana hatlarıyla birlikte tamamlandı. Bu hafta içerisinde ya da gelecek hafta içerisinde İmzalama şansına sahip olacağız. Çok önemli bir problem eczacılarımızı protokolsüz ya da sözleşmesiz bırakacak bir süreç gelişmiş değil."diye konuştu.



Toplantıya Türkiye Eczacılar Birliği 2. Başkanı Sinan Usta, Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk ve Eczacılar katıldı.



Toplantı Türkiye Eczacılar Birliği 2. Başkanı Ecz. Sinan Usta'nın eczacıların sorularını cevaplaması ile sona erdi. - NİĞDE