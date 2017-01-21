Türkiye Düşmanlarına "Karabiberli Erdoğan Portresi"

Gazzeli ressam Muşira Mansur, Türkiye'ye zarar vermek isteyenlere karabiberle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresi yaparak mesaj verdi.



Gazze'deki El-Aksa Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Mansur, beyaz tabaklar üzerine baharat, meyve taneleri, pirinç ve ketçap gibi yemek malzemeleri kullanarak resim yaptığını belirtti.



AA muhabirine mutfakta sıkışıp kalmak istemediğini, yemek hazırlama konusundaki yeteneğini, güzel sanatla birleştirmeyi düşündüğünü söyleyen Mansur, yemek malzemelerinin beyaz tabaklar üzerinde güzel tablolara dönüşmeye başladığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini de yapmaya karar verdiğini aktaran Mansur, "Erdoğan'ı karabiberle çizdim. Çünkü Türkiye düşmanlarına 'bu ülkeye zarar verme amacı taşıyanlar yanacak' mesajını vermek istedim." dedi.



Yaptığı çalışmaları sosyal medya üzerinden paylaştığını ve büyük beğeni topladığını dile getiren Mansur, eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi gibi ünlü futbolcular, Feyruz ve Ümmü Gülsüm gibi tanınmış sanatçıların da portresini tabaklar üzerine çizdiğini söyledi.