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Türkiye Dünyanın 6. Büyük Turizm Destinasyonu Oldu'
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Türkiye Dünyanın 6. Büyük Turizm Destinasyonu Oldu'

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Ülkemiz son 15 yılda turizmde önemli bir başarı hikayesinin altına imza atmış, dünyanın 6. büyük turizm destinasyonu olmuştur.

Türkiye Dünyanın 6. Büyük Turizm Destinasyonu Oldu'

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Ülkemiz son 15 yılda turizmde önemli bir başarı hikayesinin altına imza atmış, dünyanın 6. büyük turizm destinasyonu olmuştur." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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