Türkiye Dünya Termal Turizminde Nasıl Bir Konuma Sahip?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse, Türkiye'nin dünya termal turizminde nasıl bir konuma sahip olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Köse, "Türkiye mineral su kaynakları bakımından çok zengin bir ülke. Fakat çok zengin olmasına rağmen mineral su kaynaklarını yeterince değerlendiremiyor. Şuan Türkiye'de yalnızca 200 tane kaplıca tesisi var. Bunlarda zaten sadece kaplıca olarak değerlendiriliyor. Halbuki mineral suyun insan vücudu üzerindeki etkilerini daha nitelikli şekilde değerlendirmek gerekiyor. Nitelikli kaplıcaların artırılması gerekiyor. İstanbul Medikal Termal ile bunu bir model olarak gerçekleştiriyoruz. Bu modelin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ve nitelikli kaplıca sayımızın artmasını istiyoruz" dedi. Köse yaptığı açıklamada, insanların daha bilinçli olarak kaplıcaya gitmesini ve suyun insan vücudundaki etkisinin daha bilinçli şekilde kullanılabilmesini sağlamanın en büyük istekleri olduğunu belirti.