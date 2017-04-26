Türkiye Diyanet Vakfından Sudan'daki Mültecilere Gıda Yardımı

Sudan'daki mülteci kamplarında kalan Güney Sudanlıların yüzü, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) yardımlarıyla gülüyor.



Açlık ve susuzlukla boğuşan Güney Sudanlılar, son çare olarak yaşadıkları toprakları terk ederek komşu ülke Sudan'a sığınıyor.



Güney Sudan ve Çad gibi ülkelerdeki duruma kayıtsız kalmayan TDV de hayırseverlerin bağışlarını bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



TDV Yurt Dışı Çalışmalar Uzmanı Sudan Sorumlusu Mahmut Temelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır Sudan'da bulunduklarını ve getirdikleri yardımları ülkedeki farklı kamplarda kalan 2 bin aileye dağıttıklarını söyledi.



"Birçok kampta acil su kuyularına ihtiyaç var"



Temelli, "Öncelikle Bileyn Kampı'nda bin aileye gıda paketlerimizi ulaştırdık. Ardından Kordofan eyaletine geçtik. Burada 500 mülteciye acil ihtiyaçlarını giderecek yardımlar verdik. Son olarak da Beyaz Nil bölgesinde yine 500 sığınmacı kardeşimize insani yardım götürdük." dedi.



İnsanların hayatta kalabilmek için eşek sırtında kilometrelerce uzaklıktaki yerlerden su taşıdıklarını anlatan Temelli, şunları kaydetti:



"Kamplardaki insanların uzun uğraşlarla taşıdıkları suların ne kadar kirli olduğunu görmeyenler tahmin dahi edemez. Lakin bu insanlar yaşamak için getirdikleri suları kirli de olsa içmek zorunda. Bütün ihtiyaçlarını o sulardan gidermekten başka çareleri yok. Birçok kampta acil su kuyularına ihtiyaç var. Akabindeyse eğitim ve ibadet noktasında çalışmalar yapılmalı."



Temelli, bölge halkının Türkiye'ye karşı ayrı bir sevgi ve muhabbet beslediğini vurgulayarak "Elbette kamplara uluslararası birçok kurum yardım ediyor. Fakat bizler Türkiye'den geldiğimizi söyleyince inanın farklı bir muhabbet doğuyor, yüzler bir başka gülüyor. Bu durum bizleri mutlu ettiği kadar sorumluluğumuzu da on kat daha da artırıyor." ifadelerini kullandı.



TDV'nin, açlık ve susuzlukla mücadele edenlere yardımlarının süreceğini dile getiren Temelli, ramazan ayıyla vakfın projelerinin artacağını bildirdi.