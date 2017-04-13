Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Sudan'a 30 bin Kur'an-ı Kerim



ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı, Hediyem Kur'an Olsun projesi kapsamında, Afrika'da Kur'an talebinin yoğun olduğu ve Kur'an eğitiminde "luh" adı verilen tahtaların kullanıldığı ülkelerden Sudan'da 30 bin öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye etti.

TDV'nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "ilahi mesajın yeryüzünde ulaşmadığı kimse kalmasın" sloganıyla başlattığı proje kapsamında gelen Kur'an bağışları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Proje kapsamında Sudan'daki Kur'an-ı Kerim ihtiyacı da tespit edilerek, ülkeye 100 bin Kur'an-ı Kerim gönderilmesi kararlaştırıldı. Sudan Kur'an-ı Kerim Üniversitesi işbirliğiyle, ilk etapta basımı tamamlanan 30 bin Kur'an-ı Kerim, başkent Hartum'da ve El Cezire bölgesindeki Medeni şehrinde fakülte kampüslerinde ve 8 ayrı Kur'an kursunda dağıtıldı. Dağıtımlarda, 11 bin üniversite ve 19 bin Kur'an kursu öğrencisine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

70 bin Kur'an-ı Kerim daha ulaştırılacak

Sudan'daki Kur'an-ı Kerim dağıtımlarına katılan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Sudan'da dağıtılan 30 bin Kur'an-ı Kerim'in haricinde 70 bin Kur'an-ı Kerim daha dağıtmayı hedeflediklerini belirtti.

Abdurrahman Çetin, Hediyem Kur'an Olsun projesine destek verenlere de teşekkür ederek, "Kur'an-ı Kerimleri kendilerine gönderenlere toplu hatim duaları yapıldı, o dualarla karşılandık. Sadece Kur'an-ı Kerim hediye etmiş olmadılar, karşılığında buradaki insanların gönüllerini ve dualarını da kazanmış oldular" dedi.

Tahtalara yazarak eğitim veren kurslara Kur'an-ı Kerim ulaştırıldı

Afrika'nın üçüncü büyük ülkesi Sudan, hafız yetiştiren Kur'an kurslarıyla biliniyor. Bölgedeki imkansızlıklar nedeniyle Kur'an kursu öğrencileri yüzyıllardır "luh" adını verdikleri tahtaları kullanıyor. Sudanlı çocuklar Kur'an derslerinde öğrendiklerini luhlara yazarak ezberliyor, sonra da silerek yeni öğrendiklerini yazıyor. Türkiye Diyanet Vakfı, luh tahtalarının kullanıldığı bu geleneksel kurslara da giderek Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Türkiye Diyanet Vakfı heyeti, Kur'an-ı Kerim dağıtımı için gittikleri Kur'an kurslarında tekbir ve ilahilerle karşılandı.

Dağıtılan Kur'anlar Sudan'da basıldı

Dağıtılan Kur'an-ı Kerimlerin basımı da Sudan'da gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerimler Hafs kıraatinin yanı sıra Sudan özelinde yaygın kullanılan Duri kıraatine göre bastırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Uzmanı Emrah Özgül, Kur'anların dağıtılan ülkelerde basılmasının önemine dikkat çekti ve "Yerinde basımı hem maliyeti düşürdüğü hem de yerel ihtiyaçlara cevap verme konusunda daha işlevsel olduğu için tercih ediyoruz. Sudan'da Kur'an-ı Kerim bastırdığımız matbaa da dünyadaki üçüncü büyük Kur'an matbaası özelliğini taşıyor" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı, mahallinde Kur'an-ı Kerim basım faaliyetleri kapsamında Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan dünyanın sayılı Kur'an matbaalarından biri olan Dar Mushaf Afrika Matbaası ile protokol imzalamıştı.

Hediyem Kur'an Olsun Projesi kapsamında Afrika'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Latin Amerika'ya kadar pek ülkede yüzbinlerce Müslümana Kur'an-ı Kerim hediye ediliyor. Kur'an hediye etmek isteyenler 4333'e SMS göndererek ya da online bağış sistemiyle projeye destek olabiliyor.

Proje kapsamında hayırseverler tarafından Mart 2017 sonu itibariyle 700 bin 152 adet Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Toplamda yurt içi ve yurt dışında 268 bin 203 mealli Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı, 215 bin adet farklı dillerde mealli Kur'an-ı Kerim çalışması da baskı aşamasında. Baskıların Ramazan ayı itibariyle tamamlanıp dünyanın farklı noktalarında dağıtılması hedefleniyor. (BC -