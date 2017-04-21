Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Öğrencilere Giyim Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, İdil'de öğrencilere giyim yardımında bulundu.



Türkiye Diyanet Vakfı Merkez Teşkilatı tarafından, ilçe merkezindeki Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere dağıtılmak üzere giyim malzemesi gönderildi.



Giyim malzemeleri, Türkiye Diyanet Vakfı İdil Şubesi Başkanı ve İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş başkanlığında, vakıf görevlisi Abdulbaki Gök ve ilçe vaizi Necmeddin Akyüz tarafından öğrencilere dağıtıldı.