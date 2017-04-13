Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi Genişletilmiş İstişare Toplantısı

Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi tarafından genişletilmiş istişare toplantısı gerçekleştirildi.



Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmasında, Diyanet Vakfı'nın kurulduğu günden beri önemli hizmetler yaptığını söyledi.



Yapılan yardımlar konusunda Aksaray'ın çok duyarlı olduğunu dile getiren Vali Pekmez, "Dinimizi öğretmenin ve doğru öğretmenin önemini maalesef acı bir tecrübe ile yaşadık. Diyanet Vakfımız, Diyanet İşleri Başkanlığı şemsiyesi altında bu vazifesini inşallah daha kapsayıcı, daha önemli kesimlere ulaşarak yerine getirmeye çalışacaktır." diye konuştu.



Konuşmanın ardından İl Müftüsü Cemalettin Bal, vakfın faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Toplantıya, AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetliler katıldı.