Türkiye'den Trump'ın Suriye Açıklamasına Temkinli Destek: Bakalım Ne Yapacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki kimyasal katliama verdiği cevabı değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump, saldırının ardından Ürdün Kralı ile yaptığı basın toplantısında "Masum çocukları, masum ve küçük bebekleri son derece ölümcül olan kimyasal bir gazla öldürürseniz- insanlar hangi gaz olduğunu duyduğunda şok oldular- bu çok çizgileri geçer. Bir kırmızı çizginin ötesinde çok çok çizgileri geçer" demişti.

"Kırmızı çizgi" ifadesine temkinli yaklaşan Çavuşoğlu, NTV'deki açıklamalarında şunları söyledi:

"İLK DEFA KİMYASAL KULLANMIYOR"

Suriye'de rejim ilk defa kimyasal silah kullanmadı. Rusya'nın rejime sahip çıkması son derece yanlıştır. Böyle bir insanlık suçunun arkasında durmak olmaz.

"BAKALIM NE YAPACAK?"

Daha önceki yönetim de kırmızı çizgiler çekmişti ama bir şey değişmedi. Trump'ın açıklamasını önemli buluyoruz ve destekliyoruz. ABD kırmızı çizgi aşıldı dedi, bakalım ne yapacak? Trump'ın "kırmızı çizgi aşıldı" açıklaması önemli.

"GEREKİRSE 'KENARA ÇEKİLİN' DER OPERASYON YAPARIZ"

Türkiye için Suriye'den ve Irak'tan kaynaklı tehditler devam ediyor. Bunun içinde DAEŞ, YPG ve PKK var. Bunlara karşı mücadelemiz devam edecek. Münbiç'te de diğer bölgelerde de , Irak'ın Şincar bölgesinde de olacak. Biz tehditleri berteraf etmek zorundayız.

(Menbiç'teki ruslar müdahaleyi zorlar mı?)Bize göre bir tehdit varsa, önce dostlarımıza deriz ki "bize bir tehdit var, kenara çekilin" deriz. Daha önce de böyle yaptık. Afrin bölgesinden gelen ateşle 3 askerimiz şehit oldu. Sınırdan sızıp bombalı araç patlatıyor. Biz terörle mücadele ederken heralde müttefiklerimiz onlara kalkan olmaz.

"ABD VE RUSYA, pyd'Yİ PAYLAŞAMIYOR"

Daha ilginci, iki müttefikimizin, ABD ve Rusya'nın PYD'yi paylaşamamasıdır. Koca koca ülkeler terör örgütü üzerinden mücadele ediyor. Bunların hiç birisi DEAŞ'la mücadele etmiyor. Hava saldırılarının çoğu ılımlı muhalefete. Oysa ateşkes DEAŞ'ı kapsamıyor. Ama bütün ihlaller muhaliflere yönelik.