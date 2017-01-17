Türkiye'den Mozambik'e Organ Nakli Desteği

Türkiye Organ Nakli Vakfının gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için yürüttüğü "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi" kapsamında Türk doktorlar, Mozambikli sağlık personeliyle organ nakli konusundaki tecrübelerini paylaştı.



Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, proje kapsamında Mozambik Merkez Hastanesinde doktorlarla bir araya geldi.



Hastanede çeşitli alanlarda tespitlerde bulunduklarını anlatan Kahveci, Mozambik'te uzman doktor ve hemşire ihtiyacı ile hizmet içi eğitim programlarına gereksinim bulunduğunu belirtti.



Kahveci, hastanede düzenlenen yoğun bakım, böbrek nakli, karaciğer ve kornea nakli konusundaki çalıştaylarda, Türk doktorların Mozambikli sağlık personeline organ nakline ilişkin tecrübelerini anlattığını ifade etti.



Kahveci, nitelikli sağlık personelinin eğitimi konusunda kendi yeterliliklerini ön plana çıkardıklarını aktararak, "Bu konuda kendilerine organ nakli ve ilişkili alanlarda destek verebileceğimizi söyledik. Böbrek, doku tiplendirme laboratuvarı, kornea nakli, nefroloji, gastroentroloji, yoğun bakım, hemşirelik hizmetleri, sağlık yönetimi, ilk ve acil yardım konularında destek vereceğiz." dedi.



Hastane yetkililerinin böbrek ve kornea nakli programı başlatmak istediğini belirten Kahveci, bu alanlardaki nakillerle ilgilenecek doktorların ve hemşirelerin Türkiye'de eğitimi konusunda talep oluştuğunu bildirdi.



"Yasa geçene kadar hazırlıklarımızı bitireceğiz"



Kahveci, kornea ve organ nakli için Mozambik Sağlık Bakanlığının çabasına destek vereceklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Burada kornea ve böbrek nakli programının başlatılmasını sağlayacağız. Bunun için gerekli deneyimimiz var. Eğitimleri verceğiz, alt yapı konusunda da elimizden geleni yapacağız. Tüm programlar başlatılacak ama önemli olan sürdürülebilir olması. Bunun için parlamentolarından organ nakli yasasının geçmesi gerekiyor. Biz de yasa geçene kadar hazırlıklarımızı bitireceğiz."



Eyüp Kahveci, Türkiye ile Mozambik arasında bu alanda gelişen teknik yardım ve iş birliği kapsamında, Mozambik Sağlık Bakanlığının sağlık turizminde öncelikle organ nakli konusunda Türkiye'yi tercih edeceğini düşündüklerini dile getirdi.



Basın toplantısı düzenlendi



Çalıştayların ardından Türkiye ile Mozambik arasında yapılacak iş birliğinin detayları basın mensuplarıyla paylaşıldı. Böbrek ve kornea nakli programının başlatılacağı, böylece hastaların mağduriyetinin giderileceği ve ölümlerin önüne geçileceği vurgulandı.



Bir basın mensubunun "Türkiye'de organ nakillerinde ücret alınıyor mu?" sorusuna Kahveci, vatandaşlardan ücret alınmadığı karşılığını verdi.



Kahveci, Mozambik Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de Maputo'da organ nakline başlanması durumunda vatandaşlarından ücret almadan organ nakli yapılacağını duyurduğunu söyledi.



Çalıştaylarda tecrübelerini paylaşan doktorlar arasında yer alan Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, Türkiye'deki organ nakli koordinasyon sistemi, Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesinden Dr. Selim Genç kornea nakli, İstanbul Bilim Üniversitesinden Prof. Dr. Barış Akin ve Antalya Medical Park Hastanesinden Dr. Levent Yücetin Türkiye'deki böbrek nakli hizmetlerine ilişkin sunum yaptı.



İstanbul Bilim Üniversitesinden Doç. Dr. Birkan Bozkurt karaciğer nakli hizmetlerini, Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tuğhan Utku da Türkiye'deki yoğun bakım hizmetlerini anlattı.