Türkiye'den Mostarlı Yetim Çocuklara 80 Bisiklet

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile İstanbul Bilim Koleji tarafından Bosna Hersek'in Mostar kentinde yetim çocuklara 80 bisiklet dağıtıldı.



Mostar Yunus Emre Enstitüsü, Hersek-Neretva kantonunda faaliyet gösteren Yetimlerin Gülüşü Derneği ile başkent Saraybosna'daki İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Mujaga Komadina İlköğretim Okulu'nda etkinlik düzenlendi.



Etkinlikte, Mostarlı yetim çocuklara 80 bisiklet hediye edildi.



Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber, İHH İnsani Yardım Vakfının uzun zamandır ülkedeki yetimlere yönelik projeler gerçekleştirdiğini söyledi.



Enstitü olarak bu projeyi destekleme kararı aldıklarını dile getiren Dilber, projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.



Yetimlerin Gülüşü Derneği Başkanı Asima Kmetas, yapılan bağışın önemine işaret ederek, "Yetimlere ve annelerine destek sağlayan her proje önemlidir." dedi.



Derneğin amacının yetimlere ve annelerine sosyal, insani ve psikolojik destek vermek olduğunu anlatan Kmetas, annelerin, dernek çatısı altında tecrübelerini paylaşarak, daha kaliteli yaşam şartlarına ulaşabileceğini kaydetti.



Derneklerinde farklı yaş gruplarından 300 yetim çocuğun bulunduğunu belirten Kmetas, kendilerine verdikleri destek nedeniyle İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi yetkililerine teşekkür etti.



Mostarlı Amra Karalic de hediye edilen bisikletin şehir içi ulaşımda kendisine fayda sağlayacağını ifade ederek, "Şimdi bakkala, okula bisikletle gidebilir, arkadaşlarımla gezebilirim. Bu hediyenin benim için önemi çok büyük." diye konuştu.