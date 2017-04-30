Türkiye'den Kırgızistan'a Taziye Mesajı

Türkiye, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş bölgesinde dün meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için Kırgızistan'a başsağlığı diledi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Oş bölgesi Özgen ilçesi Ayu yerleşim birimindeki toprak kayması sonucu 9'u çocuk 24 kişinin yaşamını yitirmesinden duyulan üzüntü iletildi.



Açıklamada, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere kardeş Kırgızistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.