Türkiye'den Kırgızistan'a Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrine bağlı Üzgen bölgesinde meydana gelen heyelana ilişkin taziye mesajı yayınladı.



Dışişleri Bakanlığının, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrine bağlı Üzgen bölgesinde meydana gelen heyelana ilişkin yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:



"Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrine bağlı Üzgen bölgesinde meydana gelen heyelan sonucunda 9'u çocuk 24 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere kardeş Kırgızistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." - ANKARA