Türkiye'den Hollanda'ya Teknoloji Transferi

Türk yatırımı ERPlastics BV'den Avrupa Birliğindeki (AB) yeni çevre düzenlemelerinde ilk önlemi alan Hollanda'ya "Silikopolimer Geri Kazanım Teknolojisi" transfer edildi.



ERPLastics'den yapılan yazılı açıklamada Türkiye'den Hollanda'ya geri kazanım teknolojisinin transfer edildiği belirtilirken, ERPLastics Genel Müdürü Ali Hakan Güven'in geliştirdiği ve 140 ülkede dünya patentini aldığı teknolojinin, Turmaks Grup şirketlerinden olan Hollanda Merkezli ERPLastics BV'nin Sittard'da kurduğu yeni tesis ile üretime başlayacağı duyuruldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Güven, düşük yoğunluklu polietilen malzemelerinin (LDPE) geri dönüşüm ile ürün haline gelerek bertaraf edilmesi üzerine uzun yıllardır çalıştığını bildirerek, şunları kaydetti:



"Ankara'daki ilk tesisimizde dünyada bir ilki gerçekleştirerek nakliye paleti, yer döşemesi, yol plakası, rögar kapağı, inşaat kalıbı gibi dayanıklı ürünler ürettik ve ağırlıklı olarak ihracata yönelik çalıştık. Dünyanın bir çok ülkesine ihracat gerçekleştirdik. En büyük ihracat pazarımız olan Hollanda'yı ilk dış yatırım ülkemiz olarak tercih etmemiz, hem ülke olarak verdiği teşvikler hem de Çevre Koruma düzenlemelerinde Avrupa Birliği içerisinde en önce önlemler alan ülke olması.



Atıkların yakılarak bertaraf edilmesini yasaklayan ilk ülke Hollanda. Bu nedenle bizim teknolojimiz onlar için bir gerçek çözüm oldu. İlk olarak Sittard'da tamamı Türkiye'de üretilen makinelerle fabrikamızı kurduk. Bu sene ve önümüzdeki yıllarda Hollanda'ya yeni yatırımlar yapacağımız gibi. Almanya, Belçika gibi ülkelerden gelen teklifleri de görüşüyoruz. Özellikle ürettiğimiz Silikopolimer nakliye paletleri dünyada en çok üretilen ve tüketilen ahşap paletlerin yerini alabileceği için çok büyük bir pazar. Hem ağaç kesilmesine gerek kalmayan, hem de atığı değerlendiren bir teknoloji olarak karbon salınımına karşı da çok büyük katkı sağlayacak."



Üretimin Avrupa'da yapılmasının kendileri için pazara yakın olması sebebiyle ayrıca fiyat avantajı sağlayacağını belirten Güven, "Avrupa ile birlikte ABD, Körfez Ülkeleri ve Uzak Doğu'dan yatırımcılar ile ortaklık görüşmeleri yapıyoruz. Böylece geliştirdiğimiz tamamı Türk know how ve teknolojisi olan sistemimizi önümüzdeki 10 yılda dünyanın birçok ülkesine yaymayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.