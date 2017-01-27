Türkiye'den Yunanistan'a Sert Tepki: Anlaşmaların İptali İçin Adım Atacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin iade edilmemesi yönündeki kararın ardından Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımların atılacağını söyledi.

"İKİLİ GERİ KABUL ANLAŞMASI İPTAL EDİLİYOR"

Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün darbe girişiminin hemen ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği sekiz askeri iade etmeme yönünde karar almış, karar Ankara'nın tepkisine neden olmuştu. Türkiye'nin olası tepkisine ilişkin Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, TRT Haber'in Twitter hesabında yer alan ifadelere göre "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" dedi.

TÜKİYE İKİNCİ KEZ İADE TALEP ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı dün 8 asker hakkında tutuklama kararı çıkarmış ve haber kanalları Türkiye'nin bugün sekiz askerin ikinci defa iadesini talep ettiğini duyurmuştu.