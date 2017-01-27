Türkiye'den Darbeci Askerleri İade Etmeyen Yunanistan'a Sert Tepki





Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin darbeci askerlerin iadesini reddeden kararı Türkiye'de tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanlılığı mahkemeyi siyasi karar vermekle suçlarken, darbeci askerlerin iade edilmemesinin Atina – Ankara ilişkilerine olumsuz yansıyacağını belirtti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Yunanistan'ı teröristlere ev sahipliği yapmakla suçladı ve ikili geri kabul anlaşmasının iptal edilebileceğini söyledi.



15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 askerin iadesi hakkında üç farklı mahkemede görülen davaların ikisinde 5 askerin iade edilmemesi, birinde ise 3 askerin iade edilmesine yönelik karar verilmişti. Askerler davayı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.



Darbeci askerler savunmalarında, Türkiye'deki idam tartışmalarını ön plana çıkararak, iade edilmeleri halinde adil yargılama hakkından mahrum kalacaklarını öne sürdü.



Diğer yandan İstanbul Başsavcılığı askerlerle ilgili "cebir ve şiddet kullanarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yakalama kararı çıkardı.



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Tags: Yunanistana sert Avrupa Birliği Yunanistan askerleri Türkiye tepki suçluların iadesi darbeci Türkiyeden etmeyen iade Gepost: 27 januari 2017