Türkiye'den Daha Fazla Yedek Parça Alacağız'
PSA Grubu Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü Quemard, Türkiye'den aldıkları yedek parçalara yönelik bir gelişme ve büyüme planları olduğunu söyledi.
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