Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Türkiye'den Daha Fazla Yedek Parça Alacağız'
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6401 %-0,04
EURO 3,9043 %-0,04
PARİTE 1,0727 %0,10
ALTIN 150,33 %0,15
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Türkiye'den Daha Fazla Yedek Parça Alacağız'

PSA Grubu Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü Quemard, Türkiye'den aldıkları yedek parçalara yönelik bir gelişme ve büyüme planları olduğunu söyledi.

Türkiye'den Daha Fazla Yedek Parça Alacağız'

PSA Grubu Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü Quemard, Türkiye'den aldıkları yedek parçalara yönelik bir gelişme ve büyüme planları olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Orta Doğu, Ortadoğu, Türkiye, Afrika