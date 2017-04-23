Türkiye'den Daha Fazla Yedek Parça Alacağız"

PSA Grubu Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü Jean Christophe Quemard, son iki yılda Türkiye'den aldıkları yedek parça miktarının ciddi şekilde arttığını belirterek, "Türkiye'de gerçek bir tedarikçi dokusu var; bundan faydalanıyoruz. Türkiye'den aldığımız yedek parçalara yönelik bir gelişme ve büyüme planımız var." dedi.



Quemard, İstanbul Autoshow'da, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 2017'nin ilk çeyreğinde Peugeot markasının Avrupa'da toplam pazarla aynı oranda büyüdüğünü, mart ayında ise Peugeot 3008 modelinin katkısıyla satışlarının ve pazar paylarının daha da arttığını ifade etti.



Bir soru üzerine, Quemard, sorumlu olduğu bölgelerin kaosa meyilli olduğunu ifade ederek, "Ama aslında Avrupa da öyle. Orada da Brexit var. O da her şeyi alt üst ediyor. Dünya kaotik aslında şu dönemde. Dolayısıyla biz kaotik öğeleri ortamın doğal bir parçası olarak algılıyoruz ve uyum sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Quemard, bu ortama rağmen son yıllarda önemli birtakım girişimlerde bulunabildiklerini belirterek, "Mesela geçen yıl İran'da Peugeot ve Citroen markaları için iki önemli anlaşma imzalayabildik. Bu anlaşmalarla bu piyasaya önemli sayıda araç sunabileceğiz. Cezayir'de de kapanan pazarla baş edebilmek için bir sanayi yatırımı projesini ortaya koyduk. Böylece zor koşullara uyum sağlayabileceğiz." ifadelerini kullandı.



Quemard, 2016'nın ilk 3 ayı geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında bu bölgede satışlarını 2 katın üzerinde artırdıklarını dile getirdi.



"Yeni Peugeot ürünleri gelecek"



Türkiye'nin de kendileri için çok hayati bir pazar olduğunu vurgulayan Quemard, "Türkiye, satışlarımızda bu yılın ilk 3 ayında dünyada 10. ülke. Türkiye pazarı 1 milyon araç sınırında. Bu yıl değilse de gelecek yıl bu sınırı aşacaktır." dedi.



Quemard, Türkiye'de işi zorlaştıran en önemli faktörlerin döviz kurundaki dalgalanma ve ekonomik durumdaki iniş-çıkışlar olduğunu dile getirdi.



Son iki yılda Türkiye'den sağladıkları yedek parça tedarik miktarının ciddi şekilde arttığını bildiren Quemard, "Bunu iki sebepten dolayı yaptık. Birincisi; Türkiye'de gerçek bir tedarikçi dokusu var; bundan faydalanıyoruz. İkincisi; döviz kurundaki iniş-çıkışlardan daha az zarar görmek için bunu yapıyoruz. Bu anlamda da Türkiye'den aldığımız yedek parçalara yönelik bir gelişme ve büyüme planımız var." görüşlerini aktardı.



Peugeot'nun Türkiye'de pazar payının yüzde 4 olduğunu aktaran Quemard, "Bu oran orta vadede en az yüzde 7 olmalı. Ürün gamımız zengin ve bunlar ödüllü ve kendi segmentlerinin en iyi araçları. Ticari araçta da zengin bir yelpazemiz var. Ürün açısından çok güçlü kozlarımız var. Bu güçlü kozumuzu pazara tercüme etmemiz lazım. Göreceksiniz, yeni Peugeot ürünleri gelecek." yorumunu yaptı.