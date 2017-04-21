Türkiye'den Çıkış İki Katı Arttı
Geçtiğimiz hafta piyasalardan sermaye çıkışı sürdü.
Geçtiğimiz hafta piyasalardan sermaye çıkışı sürdü. Türkiye'den sermaye çıkışı 8 milyon dolardan 17 milyon dolara yükseldi.
Kaynak: Dunya.com
-
İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler
-
Bakan müjdeyi verdi! 40 bin kişi işe alınacak
-
Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması!
-
PTT'den çok önemli uyarı! Mailleri açmayın
-
Samsung S8 Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
-
Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor
-
CHP'li belediye meclis üyesine kurşun yağmuru! Durumu ciddi