Türkiye'den Bir Öğrenci İçin Mıt Başvuru Süreci Nasıl Oluyor?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, Türkiye'den bir öğrenci için MIT başvuru sürecinin nasıl ilerlediğini Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Uluslararası öğrencilerden MIT'nin istediği uluslarası olimpiyatlarda matematik, fizik, biyoloji, kimya veya proje alanlarında bilim olimpiyatlarında bir şekilde katkınız olması gerekiyor. Bir projeyle veya olimpiyat sınavıyla hazırlanmış olmanız gerekiyor. Başarı varsa işi kolaylaştırıyor başarı yoksa o zaman liderlik olması gerekiyor. Yeni bir şirket kurmuş olabilirsiniz, bulunduğunuz çevrede, mahallede, sosyal ortamda insanları hareketlendirip toplumun ihtiyacı olan, herkesin faydasına olan bir iş yapmış olmanız gerekiyor. Yani sadece okul başarısı ve sınavlar yeterli değil MIT için" diyerek farklı alanlarda başarılar elde etmiş olmanın önemini vurguladı.