Türkiye'den Azerbaycan'a Fidan İhraç Edilecek
Türkiye'den Azerbaycan'a fidan ihraç edilecekKASTAMONU - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Azerbaycan'a fidan ihraç etmeye hazırlanıyor.
Türkiye'den Azerbaycan'a fidan ihraç edilecek
KASTAMONU - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Azerbaycan'a fidan ihraç etmeye hazırlanıyor. Böylece Türkiye'nin dünya genelinde boylu fidan ticaretinde yerini alması için ilk adım atılmış olacak.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Azerbaycan'a boylu fidan ihracatında 3 metrelik 300 adet rootballı karaçam fidanı ihraç edilecek. Kastamonu'nun Daday ilçesinde özenle yetiştirilen karaçam fidanlarının söküm makinesi ile sökümü yapılarak, Sakarya'da ihracatı gerçekleştirecek olan firmaya teslim edildi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye'yi fidan ticaretinde hak ettiği konuma getireceklerini belirterek, "Son 14 yılda izlediğimiz politikalar ile Türkiye'yi canlı fidan ihracatçısı bir ülke konumuna taşıdık. Yılsonuna kadar 500 adet daha boylu fidan satılıp ihraç etmeyi planlıyoruz Bu ihraçla yöre insanı ekonomik gelir elde edecek ve milli ekonomiye büyük katkı sağlanacak" dedi.