Türkiye'den Altı Renault Yetkili Satıcısı "Yılın Yetkili Satıcısı" Ödülü Aldı

Türkiye'den altı yetkili satıcı bu ödüle layık görüldü. Renault Grubu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas en iyi 100 yetkili satıcının belirlendiği ödül törenine ev sahipliği yaptı.

Renault ve Dacia markalarının yükselen müşteri memnuniyetini sürdürmek ve hizmet kalitesini en üst düzeye taşımak için Renault Yetkili Satıcıları her yıl kendi aralarında yarışıyor.

"Yılın Yetkili Satıcısı" yarışması her yıl Renault Grubu'nun en iyi Yetkili Satıcılarını belli kriterlere göre değerlendiriyor.Yeni araç, yedek parça, aksesuar satış performansı, marka kimliği standartlarına uyum, karlılık ve satış & satış sonrası servis kalitesi kriterlerinden hareketle her yetkili satıcının puanı hesaplanıyor.

2016 yılında Türkiye'den altı Yetkili Satıcı; Kemal Tepretoğulları (İstanbul), ASF (İstanbul), Kıyı (İstanbul), Koçmak (Trabzon), Nazar (İzmir) ve Tuğmaner (Mardin) "Yılın Yetkili Satıcısı" ödülünü elde etti. Yetkili Satıcılar, ödüllerini Paris'te düzenlenen törende Renault Grubu Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas'ın elinden aldılar.

Grubun ödüle layık görülen Yetkili Satıcılarının bağlılığı, performansı ve profesyonelliğinden törende övgüyle söz eden Koskas, yetkili satıcıların müşteri memnuniyeti ve sadakatinde kilit rol oynayan faaliyetlerinin önemini vurguladı.