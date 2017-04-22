Türkiye'den Afganistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrindeki Afgan Ulusal Ordusu 209. Kolordu karargahına yapılan terör saldırısı neticesinde ilk belirlemelere göre 140 askerin şehit olduğu ve çok sayıda askerin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Afgan Ulusal Ordusunun hayatını kaybeden mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılarına acil şifa, kardeş Afgan halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelede Afganistan ile dayanışmasını sürdüreceği kaydedildi.