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Türkiye'den ABD'ye Destek
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Türkiye'den ABD'ye Destek

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Şayrat askeri üssüne yaptığı operasyonu olumlu karşıladıklarını açıkladı.

Türkiye'den ABD'ye Destek

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Şayrat askeri üssüne yaptığı operasyonu olumlu karşıladıklarını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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