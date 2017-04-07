Türkiye'den ABD'ye Destek
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Şayrat askeri üssüne yaptığı operasyonu olumlu karşıladıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Şayrat askeri üssüne yaptığı operasyonu olumlu karşıladıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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