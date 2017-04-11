Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HÜGO) Müdürü Doç. Dr. M. Murat Erdoğan, "Türkiye'deki toplam mülteci sayısı 3,6 milyonu aşmış durumda. Bu, Türkiye nüfusunun 4,61'ne denk geliyor" dedi.



Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye kampüsünde düzenlenen "Dünden Bugüne Göçler" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iç ve dış göç konusunda çok aktif bir ülke olduğunu, kendi içinde her sene 2,7 milyonun üzerinde vatandaşın göç ettiğini vurgulayarak, "Dünyada ve özellikle Avrupa'da ise Türk kökenli 6,5 milyon kişi yaşamakta." dedi.



Türkiye'nin yurt dışında asıl göç kanalının Almanya olduğuna işaret eden Erdoğan, "Almanya'da 3,2 milyonu aşkın vatandaşımız yaşıyor. Artık üçüncü, dördüncü kuşaklardan söz ediyoruz. Avrupa genelinde ise 5 milyondan fazla vatandaşımız bulunmaktadır. Yurt dışındaki Türkler dünyaya açılan penceremiz oldu." ifadesini kullandı.



"Euro-Turks" adlı araştırmayla Avrupa'da 11 ülkede araştırma yaptıklarını belirten Erdoğan, bu nüfusla artık "diasporalaşmanın" başladığını söyledi.



Suriye'de iç savaşın patlak vermesiyle 2011 yılının nisan ayından itibaren Türkiye'ye göç edenlerin sayısının arttığına dikkati çeken Erdoğan, bundan önce Türkiye'ye tarih boyunca göçle gelen toplam kişi sayısının 1,8 milyon olduğunu ifade etti.



Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Açık kapı politikası, komşularını kurban eden bir konuma geldi. Komşu ülkeler savaş durumunda kapılarını açıyor. Fakat uluslararası toplum bu ülkelere yeterince destek vermiyor. Ülkesinden kaçan Suriyelilerin sayısı 6 milyonu aştı. Bunların yüzde 80'inden fazlası komşu ülkelerde yaşıyor. Türkiye, yurt dışındaki Suriyelilerin yüzde 52'sinden fazlasını ağırlıyor. Lübnan'da bir milyondan fazla Suriyeliyi ağırlayarak büyük bir iş beceriyor."



Türkiye'de geçici koruma altında 2,9 milyon Suriyelinin olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ayrıca kayıt altına alınan fakat daha geçici koruma verilmeyen 330 bin Suriyeliyle toplam sayı 3,2 milyonu aşıyor. Diğer ülkelerden gelen mülteci sayısı ise 350 bin. Hepsi hesap edildiğinde Türkiye'deki toplam mülteci sayısı 3,6 milyonu aşmış durumda. Bu, Türkiye nüfusunun 4,61'ne denk geliyor." diye konuştu.



"Türkiye, 2014 yılından bu yana dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda." diyen Erdoğan, bu kişilerin sadece yüzde 8'inin kamplarda kaldığını, diğerlerinin şehirlerde ve özellikle İstanbul'da yaşadığını bildirdi. Erdoğan, 81 ilde Suriyelinin bulunduğunu, bu rakamların olağanüstü olduğunu vurgulayarak, "Buna karşın Almanya'da 456 bin, İsveç'te 109 bin, Macaristan'da 76 bin, Avusturya'da 42 bin Suriyeli yaşıyor." dedi.



Türkiye'de 4 yaş altında 400 binden fazla Suriyeli çocuğun bulunduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'de en az 220 bin çocuğun doğduğunu, bu çocukların vatandaşlıklarının bulunmadığını, yani "vatansız" olduklarını söyledi.



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli de Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları ağırlayarak büyük bir iş yaptığını belirterek, "Türkiye dünyada en çok sığınmacı ağırlayan ülkelerden biri" ifadesini kullandı.



Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen de konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün ve gelecekte en büyük sosyal sorunlarından biri olmaya aday göç meselesi nedeniyle devlete yol göstermesi bakımından Hacettepe'nin özel bir role sahip olması gerektiğini, kendisinin de özellikle akademisyenlerden enerjilerini bu konuya vermelerini talep ettiğini söyledi. Özen, özellikle Avrupa'nın sözlü takdirden öte sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Fransa Büyükelçiliği Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı Eric Soulier de konferansta katılımcılara kısa bir teşekkür konuşmasında bulundu.