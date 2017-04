Türkiye'deki Sinema Birikimi Dünyaya Açılıyor"

MUSA ALCAN - Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Okumuş, Türkiye ve dünyadaki sinema üretimlerinin kaydını tutmayı ve değerlendirmesini yapmayı istediklerini belirterek, "Bu verilerin İngilizce olarak yayınlanmasıyla artık Türkiye'deki sinema dili ve birikimi dünyaya açılacak. Böylelikle daha geniş ve uluslararası kitlenin de bu veri tabanına ulaşması sağlanacak." dedi.



BİSAV tarafından İstanbul Şehir Üniversitesi ortaklığıyla, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün ise desteğiyle hayata geçirilen Türk Sineması Araştırmaları (TSA) internet sitesi ve arşiv veritabanı İngilizce yayınına başladı.



Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak sanatın her alanında derinlemesine çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Vakfın ilk sinema çalışmalarını disiplinler arası bir merkez olan Sanat Araştırmaları Merkezinde yürüttüğünü aktaran Okumuş, "Bu merkez, çalışmalara genel olarak sanatın teorisiyle başladı. İlk başta sinemaya dair bir yoğunlaşma yoktu ama zaman içerisinde sinemaya yönelik ilgi arttıkça, bu alanda daha tanımlanmış, tarif edilmiş çalışmalar yapılabilir diye düşündük. Böylece bir sinema odağı ortaya çıkmış oldu." diye konuştu.



Okumuş, "www.tsa.org.tr" adresinden yayın yapan projenin gelişimini ise şu sözlerle anlattı:



"Türkiye'de ve dünyada sinema ustalarının katkılarına yönelik çalışmalar yapıldı. O zamanlar, bir tür öğrenme ve birikimle tanışma süreciydi. Oradan yetişen arkadaşlar sahaya çıkmaya ve ilk denemelerini yapmaya başladılar. Daha sonra Türkiye'deki birikimi bir platform halinde bir araya getirecek ve Türk sinemasını doğrudan erişime açabilecek bir platform oluşturma düşüncesiyle TSA ortaya çıktı."



İlk çalışmalar 2010'da



Özgün bir sinema dili oluşturabilmeyi amaçladıklarını kaydeden Ahmet Okumuş, "Biz Türkiye'de ve dünyada sinema adına üretilen her ne varsa onun kaydını tutmak, değerlendirmesini yapmak, ilgili kamuoyu nezdinde bunun tartışmasını sürdürmek ve mümkünse kendi birikimimizi yeniden kazanmak istedik. Bu verilerin İngilizce olarak yayınlanmasıyla da artık Türkiye'deki sinema dili ve birikimi dünyaya açılacak. Böylelikle daha geniş ve uluslararası kitlenin de bu veri tabanına ulaşması sağlanacak. Aynı zamanda TSA projesi, Türk sinemasını kültürlerarası bir tartışma ve birikimin odağı haline getirecek." ifadelerini kullandı.



BİSAV Sanat Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Murat Pay da İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle resmi olarak 2013'te açılan projenin hazırlık aşamasının 2010'da başladığını dile getirdi.



Pay, sinemanın köklerine inmeyi hedeflediklerine dikkati çekerek, "Film, ekip, ekipman, tez, kitap, fotoğraf ve afiş gibi bu topraklarda Türk sinemasıyla alakalı olan her şeyi toplamaya başladık. Biz kendimize göre bir veri tabanı oluşturma yöntemi de geliştirdik. Sinopsisleri, filmleri izleyip kendimiz yazıyoruz. Jenerikler filmler izlenerek yapılıyor." dedi.



Farklı dillerde de yayın yapılacak



İngilizce yayın sayesinde kültürel etkileşimin çoğalacağını belirten Pay, şöyle konuştu:



"Bu vesileyle bizim de diğer sinema birikimlerinden elde edeceğimiz şeylerin önü açılacak. İleride farklı dillerde de hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz ama doğru şeyler yapıyoruz ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Üyeliği şart koşmayan, bilgilerin ücretsiz edinilebildiği bir site. Türk sinemasıyla ilgili araştırma yapmak isteyen herkesin yolu bir şekilde bu siteye düşüyor. Bu veriler yorumlanmaya başladığında daha da büyük bir ilgi görecektir."



Türk sinemasında öncü kaynak olması hedeflenen sitede, 7 bin 835 film ve 45 bin 532 kişi bilgisiyle, bin 83 kitap, 250 dergi, 6 bin 427 makale, bin 322 söyleşi, 562 tez ve 56 bin 160 görsel, ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor.



Osmanlı dönemi yayınları ve belgelerin de yer aldığı, yıllara ve türlere göre arama yapmak imkanı sunan sitede, güncel sinema haberlerine de yer veriliyor.



Sitede, kullanıcılara puanlama, yorum yapma, bilgi paylaşma gibi interaktif özellikler sunulurken, kaynaklardan arşivleme çalışmaları da bir yandan devam ediyor.