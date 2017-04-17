Türkiye'deki Referandumun Rus Basınına Yansıması
Türkiye'de gerçekleştirilen halk oylaması Rus basınında geniş yer buldu.
Türkiye'de gerçekleştirilen halk oylaması Rus basınında geniş yer buldu. Birçok Rus basın yayın organı halk oylaması sonucu okuyucularına sıcağı sıcağına şu başlıklar ile duyurdu:
Rossiyskaya Gazeta: Erdoğan sistemi değiştiriyor
Türkiye'de tarihi referandum sona erdi. Uzmanlar, bu referandum un Türk politikasında ve yönetim sisteminde köklü değişikliklere neden olacağını belirtiyorlar.
RBK: Türkiye Anayasayı değiştiriyor: Erdoğan'ın referandum unun sonuçları
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oylardaki az bir üstünlükle kendi yetkilerini genişletme hakkını elde etti.
Life.ru: Türkler anayasada değişiklik yapılmasından yana oy kullandılar
Türkiye'de düzenlenen referandum da anayasada değişiklikler yapılmasını isteyenler galip geldi. "Evet" ve "Hayır" arasındaki fark çok düşük.
Ria Novosti: Erdoğan, Türkiye Başbakanı'nı tebrik etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum un ardından Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ı tebrik etti. Aynı zamanda Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de aradığı belirtildi.
Tass Ajansı: Aliyev, Erdoğan'ı tebrik etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı referandum un olumlu sonucu nedeniyle tebrik etti. Telefon görüşmesinde Erdoğan Aliyev'e desteği nedeniyle teşekkür etti. Ayrıca iki lider Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmeye devam edeceğini belirttiler.
İnterfaks: Erdoğan referandum un ardından kendisini destekleyenleri tebrik etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum da kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Ayrıca Erdoğan, anayasadaki değişiklikleri destekleyen parti temsilcilerini de tebrik etti.
Regnum: Zafer: Erdoğan destekçilerini tebrik etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini destekleyenleri tebrik etti ve bu seçimin ülkenin yararına olmasını ümit ettiğini bildirdi. - Moskova